Детище именитого кутюрье распродают по частям

Вокруг Вячеслава Зайцева продолжают кипеть нешуточные страсти. В этот раз близкие друзья и коллеги модельера собрались в студии, чтобы обсудить, как обстоят дела с "Домом мод", который, похоже, начали постепенно распродавать.

Не так давно появилась информация: для того, чтобы погасить огромные долги, сын Зайцева продал часть здания, в котором располагалась его компания. По словам замгендиректора "Дома моды", этот вопрос предварительно обсудили с самим дизайнером.

Только вот близкие не хотят верить этому, поскольку считают, что Расул Ахмедов нагло врет. Мол, есть информация, что от детища Вячеслава Зайцева почти ничего не осталось, а за продажу части здания получили 400 миллионов рублей.

И, похоже, что поводы для волнения действительно есть. В студии "Пусть говорят" был обнародован далеко не самый приятный разговор Ахмедова с начальником.

Сначала замгендиректора "Дома моды" отчитал кутюрье за то, что он пускает в дом совершенно непонятных людей, которые могут, например, заразить Зайцева коронавирусом.

Позже мужчина перешел к прямым угрозам, заявив, что без его поддержки модельер продержится от силы два месяца.

"Слава, максимум два месяца. Как мы уйдем, максимум два месяца. Через два месяца ты будешь просто-напросто растерзан. Через два месяца в твоем доме ни одной нормальной картины не останется. Как ты подписываешь бумаги, которые не смотришь?"

– возмущался Ахмедов в беседе с тяжелобольным Зайцевым, не забыв еще раз в конце пообещать именитому дизайнеру, что его разденут до трусов, а затем просто выкинут на улицу.

Ранее Зайцев впервые за долгое время появился на публике. Кутюрье снялся в новом выпуске "Модного приговора".