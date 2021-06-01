Курс рубля
- Доллар идет на антирекорд: прогноз аналитиков
- Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
У Людмилы Поргиной разрывается сердце от того, что творится в ее родном "Ленкоме". После смерти Марка Захарова, по слухам, дела в театре идут не очень. Вдова Николая Караченцова объяснила, почему так происходит.
Когда актрису спросили, почему же в легендарном театре до сих пор не назначили нового худрука, Поргина лишь разводит руками. Конечно, она не преуменьшает значения Марка Варшавера, который сейчас в "Ленкоме" и за директора, и за художественного руководителя, однако нельзя отрицать тот факт, что после смерти Захарова все изменилось.
Что уж говорить, даже худсовет остался в прошлом.
"Из худсовета убрали и Диму Певцова, и Ивана Агапова, и Александру Захарову. Даже не поговорив с ними. Просто вывесили объявление в коридоре, что их убирают из худсовета",
– недоумевает вдова Караченцова в разговоре с "Собеседником".
При этом неизвестно, действует ли художественный совет сейчас, но ясно одно – покойный худрук такого бы не допустил, а слова Варшавера о сохранении традиций заметно расходятся с делом.
С постановками в "Ленкоме" тоже беда, чего только стоит легендарная "Юнона и Авось".
"Возят, как цирк-шапито, по городам и весям",
– отмахнулась звезда.
Однако Поргина не понимает, о чем думает руководство, "убивая" и разрушая все то, что было создано Марком Захаровым. Актрису возмущает, что власти до сих пор ничего не предприняли, хотя и знают, что театр медленно погибает.
"Меня все спрашивают, "что происходит, что происходит", а то и происходит, что разрушается то, что делал Захаров",
– подытожила Поргина.
Ранее вдова Караченцова сравнила пенсию россиян со своей. Актрису возмутило, что ее соотечественники вынуждены во всем себя ограничивать.
Анкара стремится снискать расположение Вашингтона
Маневрировать между РФ и Западом белорусский лидер больше не сможет