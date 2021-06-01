"Цирк-шапито": Поргина заговорила о разрушающемся "Ленкоме"

"Цирк-шапито": Поргина заговорила о разрушающемся "Ленкоме"
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Театр постепенно перестанет быть тем, каким его любили зрители

У Людмилы Поргиной разрывается сердце от того, что творится в ее родном "Ленкоме". После смерти Марка Захарова, по слухам, дела в театре идут не очень. Вдова Николая Караченцова объяснила, почему так происходит. 

Когда актрису спросили, почему же в легендарном театре до сих пор не назначили нового худрука, Поргина лишь разводит руками. Конечно, она не преуменьшает значения Марка Варшавера, который сейчас в "Ленкоме" и за директора, и за художественного руководителя, однако нельзя отрицать тот факт, что после смерти Захарова все изменилось. 

Что уж говорить, даже худсовет остался в прошлом. 

"Из худсовета убрали и Диму Певцова, и Ивана Агапова, и Александру Захарову. Даже не поговорив с ними. Просто вывесили объявление в коридоре, что их убирают из худсовета", 

недоумевает вдова Караченцова в разговоре с "Собеседником". 

При этом неизвестно, действует ли художественный совет сейчас, но ясно одно – покойный худрук такого бы не допустил, а слова Варшавера о сохранении традиций заметно расходятся с делом. 

С постановками в "Ленкоме" тоже беда, чего только стоит легендарная "Юнона и Авось". 

"Возят, как цирк-шапито, по городам и весям",

– отмахнулась звезда. 

Однако Поргина не понимает, о чем думает руководство, "убивая" и разрушая все то, что было создано Марком Захаровым. Актрису возмущает, что власти до сих пор ничего не предприняли, хотя и знают, что театр медленно погибает. 

"Меня все спрашивают, "что происходит, что происходит", а то и происходит, что разрушается то, что делал Захаров",

– подытожила Поргина. 

Ранее вдова Караченцова сравнила пенсию россиян со своей. Актрису возмутило, что ее соотечественники вынуждены во всем себя ограничивать. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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