На "Певром канале" обозвали Лукашенко "усатым моржом"

На "Певром канале" обозвали Лукашенко "усатым моржом"
Фото: president.gov.by
Новость о купании Батьки в Черном море породила острые шутки

Накануне на "Первом канале" показали очередной выпуск юмористической передачи "Вечерний Ургант". В эфире шоу его несменный ведущий Иван пошутил по поводу купания президента Белоруссии Александра Лукашенко в Черном море.

Напомним, 30 мая Лукашенко вышел в море на яхте вместе с российским лидером Владимиром Путиным. В какой-то момент президент РФ предложил своему коллеге искупаться. Александр Григорьевич не испугался и окунулся в воду, температура которой была в районе 16˚C.

Ургант не смог пройти мимо этого события. Он подготовил шуточный ролик, в котором проинструктировал одетых в маски дельфинов людей, как следует встретить белорусского гостя.

Иван заявил, что дельфинам необходимо подплыть к яхте, после чего сделать тройное сальто. Одному из животных телеведущий разрешил пустить струю воды, чтобы получился своеобразный фонтан.

Телезвезда сообщила, что дельфины точно не перепутают яхту, на которой находятся Путин и Лукашенко, с каким-то другим судном. А все потому, что под ней якобы находится ядерный подводный крейсер.

"Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают", - сострил шоумен.

Он добавил, что будет исполнять роль чайки. Ивану предстоит подняться в небо и прицелиться в Батьку, чтобы тот наверняка понял – траншу быть.

 

 

Ранее стало известно о том, что шутка Урганта о 300 дорожных ямах задела мэра Благовещенска. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты

Политик не захотел согласовывать действия с Москвой

Москва заплатила Лукашенко за уход – СМИ

Маневрировать между РФ и Западом белорусский лидер больше не сможет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей