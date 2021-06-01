Неизвестно, кто именно организовал работы на могиле артиста

Накануне в СМИ появилась информация, что могилу Михаила Жванецкого забросили его родственники. После вызванного ажиотажа на место захоронения сатирика приехали рабочие. Они начали экстренно облагораживать территорию.

Напомним, Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года из-за рака предстательной железы. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. С момента погребения прошло уже полгода, однако на могиле Михаила Михайловича не появились ни крест, ни ограда. Вид последнего пристанища телеведущего удручает – небольшой холм, возвышающаяся над ним табличка с портретом юмориста, а также засохшие цветы.

Стало известно, что за захоронением знаменитости ухаживает один лишь дворник. Родные сатирика – супруга и шесть детей, по какой-то причине перестали появляться на кладбище.

Как передает "Пятый канал", сегодня, 1 июня, место захоронения Жванецкого посетили рабочие. Они насыпали на холм песок – до этого там лежали сухие ветви и увядшая трава. Также на кургане появились живые цветы. Облаченные в спецодежду мужчины пропололи землю вокруг могилы, тем самым удалив сорняки.

Неизвестно, по чьей именно инициативе были организованы работы на могиле артиста. Ходят слухи, что облагородить территорию попросили родные или друзья телеведущего.

Примечательно, что у Михаила Михайловича остались вдова Наталья Сурова и шестеро детей от разных отношений.