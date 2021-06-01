Киноактрисе посчастливилось повстречать свою судьбу, считает эксперт

Звезда сериала "Нюхач" Анастасия Макеева, вышедшая замуж за Романа Малькова, имеет все шансы на крепкое супружеское счастье. По словам парапсихолога Эсмиры Волченковой, возлюбленные останутся вместе – не исключено, что навсегда.

Популярная актриса не так давно вышла замуж за Малькова, который стал для нее третьим по счету супругом. Однако, считает Эсмира, волноваться знаменитости больше не о чем: черная полоса для артистки миновала, и теперь с поиском партнера покончено – уже навсегда.

Волченкова уверена, что этот брак будет для Анастасии последним. Вполне возможно, что у пары родятся двое детей

"Анастасия действительно нашла своего суженного, человека, который ей идет по судьбе", – выразила мнение специалист в интервью "Пятому каналу".

О долгожданной свадьбе Макеевой с многодетным Мальковым стало известно буквально несколько дней назад. Сама звезда длительное время пыталась скрыть свой роман с Романом. Оказалось, что причины на то действительно были: экс-возлюбленная Малькова Светлана не соглашалась с такой ситуацией и требовала вернуть ей мужчину. Однако затем женщина поняла тщетность своих попыток и принялась освещать ситуацию в телеэфире.

В итоге же, отмечает источник, пара все равно обрела счастье и осуществила свою общую мечту.

Несколькими днями ранее стало известно, что Светлана выиграла против бывшего супруга суд по алиментам. Теперь Роман обязан обеспечивать всех своих троих наследников. Сама Малькова также сообщила, что не собирается претендовать на весь заработок бывшего мужа, а лишь желает обеспечить наследников.