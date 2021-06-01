Пять известных советских актеров умерли в мае 2021 года

Пять известных советских актеров умерли в мае 2021 года
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Причина смерти некоторых знаменитостей неизвестна

В мае этого года список умерших актеров пополнился несколькими кинозвездами. Вспомним, сердца каких деятелей культуры перестали биться.

Владимир Качан

7 мая скончался Владимир Качан, известный по картинам "Бедная Настя" и "Петровка 38". Артиста не стало на 74-м году жизни. Причиной трагедии стал коронавирус. 

Владимир Федоров 

18 мая умер Владимир Федоров. Среди его ярких ролей – Черномор в фильме "Руслан и Людмила" и вор в картине "12 стульев". Владимиру Анатольевичу было 82 года. В кино артист начал сниматься в возрасте 32 лет. Отличительной особенностью Федорова был его небольшой рост – всего 130 сантиметров. 

Татьяна Проценко 

Татьяна Проценко покинула этот мир 19 мая. Актрисы не стало на 54-м году жизни. Смерть звезды наступила из-за онкологии. Особую популярность Проценко принесла роль маленькой Мальвины в советском телевизионном фильме "Приключения Буратино". 

Галина Новожилова 

19 мая также скончалась звезда Всесоюзного радио Галина Новожилова. Актриса театра и кино умерла в возрасте 98 лет. Галина Григорьевна вела такие популярные советские передачи, как "С добрым утром!" и "Пионерская зорька". Также она озвучила известные многими мультфильмы "Конек-Горбунок", "Гуси-лебеди", "Двенадцать месяцев", "Дюймовочка" и другие. 

Нина Шацкая 

23 мая стало известно о смерти Нины Шацкой – вдовы Леонида Филатова. Артистка скончалась на 82-м году жизни. За всю свою карьеру Нина Сергеевна сыграла в 17 картинах. Среди них – фильмы "Добро пожаловать, или Посторонним ход воспрещен", "Чрезвычайное поручение", "Контрабанда" и других. 

Ранее появилась информация о том, что родственники Шацкой не смогли исполнить ее последнюю волю. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты

Политик не захотел согласовывать действия с Москвой

Лукашенко рассказал об обещании Путина по ценам на российский газ

Белоруссия планирует выторговать у России льготы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей