Начинающая певица пережила семейную трагедию

Немногие знают о том, что у Наташи Королевой есть старшая сестра Ирина Порывай. Она, так же как и исполнительница хита "Желтые тюльпаны", строила певческую карьеру. Артистка выступала под псевдонимом Руся. Однако в какой-то момент начинающая звезда пропала со сцены.

Порывай вышла замуж за продюсера Константина Осауленко. Именно он писал песни для талантливых сестер. В 1988 году у пары родился сын Владимир. Как выяснилось, у ребенка была тяжелая форма ДЦП.

Все свое время Ирина посвящала наследнику. Королева всячески поддерживала сестру и племянника. В начале 90-х семья Порывай переехала в Канаду. Во-первых, супруги мечтали побольше заработать. Во-вторых, они надеялись, что зарубежные специалисты помогут их сыну.

К сожалению, Ирина и Константин не смогли достигнуть своих целей. Женщина устроилась на работу в украинскую православную церковь, находящуюся в Торонто. Она стала дирижером, передает "Экспресс Газета".

В марте 1999 года семью настигло горе – Владимир скончался в возрасте 10 лет. Ирина долго не могла смириться с потерей сына. В итоге они с супругом решили завести ребенка.

В 2004 году у пары родился сын Матвей. К сожалению, ребенок оказался нездоровым – у него обнаружили аутизм. Порывай вновь посвятила себя воспитанию и лечению наследника.

А в 2006 году Ирина родила абсолютно здоровую дочь Софию. Примечательно, что бывшая певица часто общается со своей знаменитой сестрой.

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