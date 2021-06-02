Экс-ведущая "Орла и решки" Неведрова намекнула на причину развода с мужем

Экс-ведущая "Орла и решки" Неведрова намекнула на причину развода с мужем
Натали Неведрова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Своими мыслями телезвезда поделилась в личном микроблоге

Несколько дней назад Натали Неведрова опубликовала пост в "Инстаграм", посвященный разводу. Телеведущая поделилась своими чувствами, вызванными этим неприятным событием.

Напомним, Неведрова была замужем за продюсером Евгением Машковым. Супруги состояли в браке 8 лет. Избраннику Натали подарила двоих детей – дочь Мари-Николь и сына Мартина.

В прошлом году пара пережила трагедию – звезда трэвел-шоу "Орел и решка" потеряла ребенка. Это стало непростым испытанием для обоих. В январе 2021 года Неведрова сообщила поклонникам, что собирается разводиться с мужем.

И вот в ее личном микроблоге вновь появилась публикация о разводе. Натали призналась, что испытывает негативные чувства. Ведущая изо всех сил пытается справиться со злостью и обидой.

Она намекнула на то, что причиной разрыва стало предательство со стороны избранника.

"Все это просто нужно переступить. И лишь четко осознать в голове, что человек, который способен на предательство, не стоит ничего", - написала знаменитость.

Неведрова добавила, что развод – это когда все хорошее и светлое, что было между супругами, "обесценивается и смывается в грязный клубный сортир".

Неизвестно, что именно натворил Машков. Подписчики поспешили подбодрить телезвезду. Они выразили надежду на то, что Натали достойно пройдет через все испытания и в конечном итоге будет счастливой.

Ранее Неведрова рассказала, что все годы брака они с Машковым жили мирно, избегая скандалов и истерик. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты

Политик не захотел согласовывать действия с Москвой

Путин оценил отказ США от санкций против "Северного потока-2"

У киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей