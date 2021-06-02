Галкин отреагировал на слухи о суде с Пенсионным фондом

Галкин отреагировал на слухи о суде с Пенсионным фондом
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артист заявил, что кто-то распространил ложную информацию

Накануне в СМИ появилась новость о том, что якобы Пенсионный фонд России подал в суд на Максима Галкина. А все из-за задолженности юмориста, размер которой составил четыре тысячи рублей. Когда информация дошла до самого мужа Примадонны, он не смог не прокомментировать слухи.

На личной инстаграм-странице Галкин опубликовал видеообращение. Он рассказал, что внезапно его начали донимать звонками журналисты. Когда артист зашел в Интернет, то увидел громкие заголовки статей со своим именем.

"Оказывается, я не доплатил Пенсионному фонду четыре тысячи рублей. То есть остальные сотни тысяч заплатил, а эти нет", – иронично отреагировал Максим.

Знаменитость отметила, что новость о скандале с ПФР изначально появилась у какого-то Телеграм-канала. После этого ее растиражировали остальные СМИ.

Галкин заявил – распространяемые слухи не соответствуют действительности. Пародист специально позвонил в Пенсионный фонд и уточнил, есть ли у него задолженности. Представители госучреждения ответили, что нет.

Позже артист на всякий случай зашел в личный кабинет и убедился – он никому ничего не должен.

Максима возмущает тот факт, что общественность поверила в слухи. По словам пародиста, один из знакомых, который проводил свет на их с Аллой Пугачевой участке, упрекнул его за невыполнение возложенных законом обязательств. Когда артист спросил, откуда мужчина узнал об этом, тот сообщил, что услышал новость по радио. 

Ранее стало известно о том, что Галкин должен платить взносы из-за наличия статуса индивидуального предпринимателя. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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