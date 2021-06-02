Актриса больше не смогла забеременеть

Татьяна Веденеева стала новой героиней передачи "Судьба человека". В эфире проекта телеведущая призналась, что много лет назад потеряла ребенка.

На тот момент актриса состояла в браке с бизнесменом Юрием Бегаловым. У Веденеевой был сын Дмитрий от предыдущих отношений. Однако Татьяна Вениаминовна вновь захотела испытать радость материнства.

В итоге звезда программы "Утро" забеременела. Как-то раз, когда телеведущая находилась на четвертом месяце, они с супругом поехали на рыбалку. Переплыв озеро на лодке, Веденеева и Бегалов начали выгружаться на берег. Артистка успешно справилась с этой задачей, а вот ее муж никак не мог вылезти из судна. Лодка то и дело отплывала, не давая бизнесмену ступить на землю.

Увидев, как избранник безуспешно пытается выбраться, Татьяна Вениаминовна поспешила ему на помощь. Она начала спускаться с горы, но внезапно поскользнулась и скатилась в воду.

Когда телезвезда выбралась из воды, ей было жутко холодно.

"Я так расстроилась, мне было холодно, меня всю трясло", - вспомнила артистка.

На следующий день Веденеева отправилась в больницу. Врач сообщил актрисе печальную новость – у нее случился выкидыш.

Потеря ребенка выбила знаменитость из колеи. Татьяна Вениаминовна постоянно плакала, а супруг всячески старался поддержать ее. Мужчина заверял, что они обязательно заведут ребенка. К сожалению, этого не произошло.

Спустя 10 лет после трагедии Бегалов ушел от телеведущей. Он женился и вместе с новой супругой завел ребенка.