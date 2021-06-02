Многие считают актрису разлучницей

Недавно звезда сериала "Нюхач" Анастасия Макеева связала себя узами брака со строителем Романом Мальковым. Для обретения личного счастья мужчине пришлось разрушить предыдущий союз – его бывшая жена Светлана осталась с четырьмя детьми на руках. Такой сомнительный бэкграунд вызывает неприязнь у многих пользователей Сети. Для них неудивительно, что свадебное торжество сопровождалось дурными приметами.



Впрочем, нужно отметить, что большинство преданных поклонников знаменитости порадовались ее счастью – люди желают артистке гармонии и взаимопонимания в отношениях с возлюбленным. Злопыхатели же пытаются найти тайные предзнаменования в происходящем вокруг Анастасии. Между тем, некоторые события действительно вызывают опасения.

Так, пользователи Сети напомнили, что Макеева пошла под венец в мае. Издревле считалось, что свадьбы в мае не приводят к созданию счастливых семей. Таким супругам предсказывают тяжелые отношения, в которых они будут "маяться".

Еще одним тревожным знаком стал инцидент с кольцом. Когда звезда надевала драгоценность на заветный палец любимого, она сначала не поддавалась. Артистке пришлось прилюдно облизать руку мужу, чтобы все-таки окольцевать его.

Более того, некоторые подписчики под постами актрисы напомнили ей, что "на чужом несчастье счастья не построишь". По их мнению, этот союз обречен.

Впрочем, ранее будущее молодоженов оценила парапсихолог. Эксперт считает, что Макеева наконец-то встретила свою судьбу.