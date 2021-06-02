Некоторые звезды слишком высоко оценивают свое появление на публике

СМИ рассекретили гонорары российских знаменитостей, которые они получают за корпоративы. В тройку лидеров вошли Алла Пугачева, Земфира и Максим Галкин.

На первом месте оказалась Примадонна. Чтобы услышать живое пение артистки, придется отдать 350 тысяч евро (около 32 миллионов рублей). Такую информацию приводит "Комсомольская Правда".

Что касается Земфиры, то за свое выступление она просит 200 тысяч евро (примерно 18 миллионов рублей). Примечательно, что раньше исполнительница хита "Жить в твоей голове" брала за корпоративы 150 тысяч евро. Однако ценник артистки резко взлетел после того, как она выпустила седьмой студийный альбом под названием "Бордерлайн".

Хорошим заработком может похвастаться и супруг Аллы Борисовны Максим Галкин. Шутить на публику юморист готов за 120 тысяч евро (чуть меньше 11 миллионов рублей).

Кстати, столько же зарабатывает и Григорий Лепс. Известные песни "Я уеду жить в Лондон" и "Рюмка водки на столе" прозвучат в живом исполнении за 10,7 миллиона рублей.

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто из представителей российского шоу-бизнеса не может похвастаться высокой зарплатой. В этот список вошли Кристина Асмус, сын Дмитрия Нагиева Кирилл, Михаил Боярский и Иван Краско. За работу в том или ином театре эти знаменитости получают не больше 20 тысяч рублей.

Также стало известно, почему многие отказываются приглашать Пугачеву на музыкальные фестивали. Дело в том, что артистка всегда выдвигает жесткие требования.