Десятки миллионов рублей: сколько российские знаменитости берут за корпоративы

Десятки миллионов рублей: сколько российские знаменитости берут за корпоративы
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые звезды слишком высоко оценивают свое появление на публике

СМИ рассекретили гонорары российских знаменитостей, которые они получают за корпоративы. В тройку лидеров вошли Алла Пугачева, Земфира и Максим Галкин.

На первом месте оказалась Примадонна. Чтобы услышать живое пение артистки, придется отдать 350 тысяч евро (около 32 миллионов рублей). Такую информацию приводит "Комсомольская Правда".

Что касается Земфиры, то за свое выступление она просит 200 тысяч евро (примерно 18 миллионов рублей). Примечательно, что раньше исполнительница хита "Жить в твоей голове" брала за корпоративы 150 тысяч евро. Однако ценник артистки резко взлетел после того, как она выпустила седьмой студийный альбом под названием "Бордерлайн".

Хорошим заработком может похвастаться и супруг Аллы Борисовны Максим Галкин. Шутить на публику юморист готов за 120 тысяч евро (чуть меньше 11 миллионов рублей).

Кстати, столько же зарабатывает и Григорий Лепс. Известные песни "Я уеду жить в Лондон" и "Рюмка водки на столе" прозвучат в живом исполнении за 10,7 миллиона рублей.

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто из представителей российского шоу-бизнеса не может похвастаться высокой зарплатой. В этот список вошли Кристина Асмус, сын Дмитрия Нагиева Кирилл, Михаил Боярский и Иван Краско. За работу в том или ином театре эти знаменитости получают не больше 20 тысяч рублей. 

Также стало известно, почему многие отказываются приглашать Пугачеву на музыкальные фестивали. Дело в том, что артистка всегда выдвигает жесткие требования. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты

Политик не захотел согласовывать действия с Москвой

Путин оценил отказ США от санкций против "Северного потока-2"

У киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей