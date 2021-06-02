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Продюсер Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, прокомментировал слухи о тяжелом недуге своего подопечного.
По Сети распространилась информация о том, что артист борется с онкологией. На такие страшные мысли фанатов знаменитости натолкнули следующие факты – Данилко набрал в весе и на некоторое время пропал со сцены.
Юрий Никитин стал героем нового выпуска Ютуб-шоу "В гостях у Гордона". В эфире проекта мужчина объяснил, что на самом деле происходит в жизни Андрея.
По словам продюсера, Данилко около десяти лет жил в режиме "нон-стоп". Он постоянно гастролировал по странам СНГ, не думая о том, что такой плотный график негативно скажется на его здоровье.
"Он играл по 30, 40, 50 концертов в месяц. Он не жил", - отметил Никитин.
Однажды певец понял – так больше не может продолжаться. Данилко поймал себя на мысли, что момент выхода на сцену утратил для него свою прелесть. Звезда начала действовать на автомате.
Из-за напряженной работы у артиста случился гормональный сбой. Именно поэтому Андрей набрал несколько лишних килограммов. Сильный стресс повлиял и на режим сна знаменитости.
В итоге Данилко взял небольшую паузу, чтобы поправить здоровье. В июле он вновь появится перед преданными поклонниками.
Ранее менеджер высказался о недуге Сердючки.
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