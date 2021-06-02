Артисту посоветовали сменить круг общения

Несколько дней назад Станислав Садальский опубликовал в личном микроблоге фотографию Людмилы Максаковой. Пользователи Сети тут же раскритиковали актрису.

Судя по фото, Садальский и Максакова вместе проводили время в одном из ресторанов. Станислав запечатлел свою спутницу сидящей за столиком.

"Как же мне хорошо", – признался актер.

Увидев, кто именно составил компанию Станиславу, подписчики пришли в негодование. В адрес артистки посыпались негативные комментарии.

"Неприятная особа!!!", "Желчи и яда – через край, людей ненавидит...", "Шукшина-Алибасов номер 2...", "Эгоистка и хамка", "Жалко ее, несчастна в своей гордыни!" – написали интернет-пользователи.

Некоторые посоветовали Садальскому сменить окружение и найти более достойных друзей. Мол, из-за своего характера и поведения Максакова не может быть хорошей приятельницей.

Многие вспомнили о ссоре Людмилы Васильевны с дочерью Марией. Так, недавно стало известно, что актриса не пустила наследницу на порог. Примечательно, что оперная дива не оставляет попыток помириться с матерью.

Ранее появилась информация, что Садальский собирается жениться на Максаковой-старшей. В интервью "Собеседнику" он сообщил – артистка сделала ему предложение руки и сердца. Спустя некоторое время на данное заявление отреагировала сама предполагаемая невеста. Она заявила, что у Станислава проблемы с головой и что ему нужно обратиться в клинику.

Такое общение с трудом походит на дружеское или романтическое. Хотя актеры знакомы много лет. Можно предположить, что журналист специально подкидывает неожиданные инфоповоды, дабы привлечь внимание к своей персоне.