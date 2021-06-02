Собчак с Милохиным улеглись на пол в зале ПМЭФ – видео

Собчак с Милохиным улеглись на пол в зале ПМЭФ – видео
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светская львица продолжает эпатировать публику

2 июня в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Серьезное мероприятие не обошлось без конфузов и странных выходок. Так, известная телеведущая Ксения Собчак поучаствовала в необычном перфомансе – она вместе с другими известными людьми разлеглась прямо на полу в одном из залов форума.

На кадрах позирует с десяток людей, одетых в строгие костюмы. Оператор запечатлел момент, когда участники весьма важного для развития страны мероприятия с улыбками укладываются на пол. Главными звездами происходящего стали Ксения Собчак и тиктокер Даня Милохин.

Ксения, одетая в темно-синий костюм, состоящий из юбки-карандаша и приталенного пиджака, с невозмутимым видом легла на пол. Потом к ней подскочил Милохин. Парень решил разместиться на установленных рядом стойках. Другие участники ПМЭФ тоже разлеглись на полу. Все это оригинальное действо снимали на камеру. В конце Ксения строгим голосом объявила:

"Это был Петербургский экономический форум".

Контраст серьезного изречения, произнесенного хорошо поставленным голосом, и валяния гостей на полу вызвал громкий хохот присутствующих. Забавным роликом Собчак поделилась в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

Там же светская львица рассказала о своих впечатлениях от цен в буфете форума. Точнее, высказала бурное возмущение из-за их непомерных размеров. Оказалось, ценники в прайсе существенно подскочили. Ксению удивило, что минимальная сумма, которую нужно заплатить за прием пищи – 3 800 рублей. При этом неважно, что человек заказывает – за одну чашку чай придется отдать эту же сумму. По факту деньги берут просто за место за столом.

Стоит отметить, что Ксения всегда находится на передовых позициях в медиапространстве. Недавно она попала в громкий скандал – телеведущий Владимир Соловьев обругал коллегу за критику Парада Победы.

Ольга ФЕДОРОВА

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феерические дбл блд!!!
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