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Не стало известного российского клавесиниста, органиста, музыковеда, искусствоведа и актера Александра Майкапара. Заслуженному артисту России было 74 года.
В некрологе, который был опубликован на сайте Classical Music News, причины смерти не уточняются. О времени и месте прощания информации тоже нет.
Майкапар появился на свет в декабре 1946 года. Образование он получил в Российской Академии музыки и в Московской консерватории. Активно выступать Александр Евгеньевич начал в 1970 год.
Артист давал концерты не только в России, но и за границей. Например, в Польше, Австрии, Германии. Неоднократно принимал участие во многих европейских музыкальных фестивалях.
В репертуаре именитого клавесиниста были работы Баха и Куперена, все клавирные сонаты Гайдна.
В качестве актера Александр Евгеньевич попробовал себя в сериале "Золотая клетка",
Также в переводе Майкапара на русский язык были изданы книги Ванды Ландовской, Эрвина Бодки, Уолтера Эмери, а в 2017 году был издан роман "42 048 000", в 2020 - книга "Моя жизнь (и смерть) в искусстве. Дневник эпохи коронавируса".
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