Все бы хорошо, да что-то нехорошо: почему Орбакайте грустила на собственном юбилее

Все бы хорошо, да что-то нехорошо: почему Орбакайте грустила на собственном юбилее
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты попытались узнать, чего певице не хватает для полного счастья

На минувшей неделе отгремел юбилей Кристины Орбакайте. Поздравить дочку Примадонны приехали, похоже, все: и сама Алла Борисовна с семьей, и Борис Моисеев, даже Филипп Киркоров заглянул на огонек. Только вот виновница торжества почему-то была грустной. 

Казалось бы, у Орбакайте есть все: любящий муж, дети, успешная карьера. Достаточно посмотреть, как артистка выросла с тех времен, когда впервые появилась на больших экранах, исполнив роль Лены Бессольцевой в картине "Чучело". За спиной у Кристины и множество интересных киноработ, и сцена именитого "Современника", и несколько музыкальных альбомов. Только вот глаза все равно грустные. 

Как говорится, все бы хорошо, да что-то нехорошо. Возможно, дело в том, что талантливой артистке пришлось столкнуться с кризисом жанра. Ведь именно в этом возрасте многие звезды начинают покидать сцену. Так было и с Муслимом Магомаевым, и с Валентиной Толкуновой, пишет "МК". Что уж говорить, даже сама Пугачева начала задумываться о завершении карьеры в этом же возрасте. 

Может быть, закончился тот драйв, который помогал Орбакайте вновь и вновь трогать сердца людей своим исполнением, может, внутреннее состояние не совпадает с уже имеющимся репертуаром, гадают журналисты.  

Так или иначе, отсутствие улыбки и печальные глаза говорят о многом. Кто знает, посчастливится ли поклонникам вновь увидеть ту гибкую и молодую Орбакайте, к которой все привыкли. 

Ранее в Сети появились свежие кадры с юбилея певицы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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