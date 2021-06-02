Сильно похудевшая и в парике: в Сети обсуждают свежее фото тяжелобольной Яковлевой

Сильно похудевшая и в парике: тяжелобольная Яковлева вышла в свет впервые за долгое время
Александра Яковлева. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса приняла участие в съемках передачи Андрея Малахова

Двумя годами ранее Александра Яковлева призналась, что у нее обнаружили рак груди на терминальной стадии. Врачи сказали, что артистке осталось около трех месяцев.  После этого звезда отечественного кинематографа перестала выходить в свет. Однако в скором времени поклонники смогут увидеть актрису в студии "Прямого эфира". 

Об этом звезда "Экипажа" сообщила лично, опубликовав свежий снимок. На фотографии артистка запечатлена рядом с звездой "Интернов" Светланой Пермяковой. 

"Москва. Прямой Эфир у Андрея Малахова был очень добрым и смешным. Поздравляли с юбилеем Ирину Акулову", 

– подписала снимок Яковлева, добавив в комментариях, что выпуск покажут 7 или 8 июня. 

Взволнованные поклонники тут же принялись обсуждать, что их любимая актриса очень изменилась: похудела и осунулась. Также актриса надела парик, потому что из-за химиотерапии лишилась волос. 

"Вы похудели, Александра Евгеньевна. Берегите себя!", "Я так рада, что нашла Вас на этих просторах! Одна из любимеших актрис, даже Ваш недуг – мотиватор сумасшедший!", "Сашенька, как же вы похудели... На сколько кг?"

– написали в комментариях. 

Напомним, что после того, как Яковлева узнала о своем диагнозе, она впала в депрессию, однако все же смогла найти в себе силы двигаться дальше и вернуться к нормальной жизни. 

О страшном диагнозе актриса узнала случайно. Она пошла к врачу, потому что у нее появились проблемы с координацией движений. Узнав об онкологии, Александра Евгеньевна начала лечение, но из-за химиотерапии у нее начали отниматься ноги. К счастью, сейчас болезнь начала постепенно отступать, а я сама Яковлева верит в полное выздоровление. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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