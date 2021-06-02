Актриса приняла участие в съемках передачи Андрея Малахова

Двумя годами ранее Александра Яковлева призналась, что у нее обнаружили рак груди на терминальной стадии. Врачи сказали, что артистке осталось около трех месяцев. После этого звезда отечественного кинематографа перестала выходить в свет. Однако в скором времени поклонники смогут увидеть актрису в студии "Прямого эфира".

Об этом звезда "Экипажа" сообщила лично, опубликовав свежий снимок. На фотографии артистка запечатлена рядом с звездой "Интернов" Светланой Пермяковой.

"Москва. Прямой Эфир у Андрея Малахова был очень добрым и смешным. Поздравляли с юбилеем Ирину Акулову",

– подписала снимок Яковлева, добавив в комментариях, что выпуск покажут 7 или 8 июня.

Взволнованные поклонники тут же принялись обсуждать, что их любимая актриса очень изменилась: похудела и осунулась. Также актриса надела парик, потому что из-за химиотерапии лишилась волос.

"Вы похудели, Александра Евгеньевна. Берегите себя!", "Я так рада, что нашла Вас на этих просторах! Одна из любимеших актрис, даже Ваш недуг – мотиватор сумасшедший!", "Сашенька, как же вы похудели... На сколько кг?"

– написали в комментариях.

Напомним, что после того, как Яковлева узнала о своем диагнозе, она впала в депрессию, однако все же смогла найти в себе силы двигаться дальше и вернуться к нормальной жизни.

О страшном диагнозе актриса узнала случайно. Она пошла к врачу, потому что у нее появились проблемы с координацией движений. Узнав об онкологии, Александра Евгеньевна начала лечение, но из-за химиотерапии у нее начали отниматься ноги. К счастью, сейчас болезнь начала постепенно отступать, а я сама Яковлева верит в полное выздоровление.