"Вечная любовь": вдова Хворостовского показала архивные свадебные фото

"Вечная любовь": вдова Хворостовского показала архивные свадебные фото
Дмитрий Хворостовский. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Трогательные кадры были сделаны 20 лет назад

Вдова Дмитрия Хворостовского до сих пор не может полностью отойти от смерти артиста, которого не стало 4 года назад. Флоранс Илли часто публикует архивные снимки с супругом. В этот раз, например, вдова показала фотографии со свадьбы.

Торжество прошло двадцать лет назад. На опубликованных кадрах очаровательная Флоранс запечатлена в элегантном белом платье с открытыми плечами. Рядом с ней стоит Хворостовский – статный, но по-настоящему счастливый мужчина. 

В комментариях поклонники и друзья семьи разделили воспоминания вместе с Илли. 

"Любимые мои", "И казалось счастью не будет конца... Пусть будет память!", "Красивые! Счастливые! У настоящей любви нет конца, есть только начало", "Всегда приятно смотреть на фото Дмитрия и Флоранс", "Вечная любовь", "Ваша любовь в Ваших детях", 

– написали под публикацией. 

Сейчас, кстати, вдова золотого баритона России занимается развитием фонда имени Хворостовского. Не так давно она призналась, что мечтает написать книгу о своем супруге. 

Говоря об отношениях, Илли отмечает, что не хочет этого, хотя Хворостовский сказал ей перед смертью, что не против того, чтобы когда-нибудь его супруга нашла себе другого мужчину. 

Народного артиста не стало в октябре 2017 года. Он долгое время боролся с коварной болезнью – опухолью мозга. В итоге вдова оперного певца осталась одна с двумя детьми. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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