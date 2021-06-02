Трогательные кадры были сделаны 20 лет назад

Вдова Дмитрия Хворостовского до сих пор не может полностью отойти от смерти артиста, которого не стало 4 года назад. Флоранс Илли часто публикует архивные снимки с супругом. В этот раз, например, вдова показала фотографии со свадьбы.

Торжество прошло двадцать лет назад. На опубликованных кадрах очаровательная Флоранс запечатлена в элегантном белом платье с открытыми плечами. Рядом с ней стоит Хворостовский – статный, но по-настоящему счастливый мужчина.

В комментариях поклонники и друзья семьи разделили воспоминания вместе с Илли.

"Любимые мои", "И казалось счастью не будет конца... Пусть будет память!", "Красивые! Счастливые! У настоящей любви нет конца, есть только начало", "Всегда приятно смотреть на фото Дмитрия и Флоранс", "Вечная любовь", "Ваша любовь в Ваших детях",

– написали под публикацией.

Сейчас, кстати, вдова золотого баритона России занимается развитием фонда имени Хворостовского. Не так давно она призналась, что мечтает написать книгу о своем супруге.

Говоря об отношениях, Илли отмечает, что не хочет этого, хотя Хворостовский сказал ей перед смертью, что не против того, чтобы когда-нибудь его супруга нашла себе другого мужчину.

Народного артиста не стало в октябре 2017 года. Он долгое время боролся с коварной болезнью – опухолью мозга. В итоге вдова оперного певца осталась одна с двумя детьми.

