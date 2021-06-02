"Это новая мода?": Валерию раскритиковали за надетое поверх пиджака "белье"

"Это новая мода?": Валерию раскритиковали за надетое поверх пиджака "белье"
Валерия. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица не стала терпеть колкости в свой адрес

Валерия и Иосиф Пригожин стали гостями нового выпуска шоу "Вечерний Ургант". Для съемок певица выбрала, казалось, привычный наряд – джинсы и коралловый пиджак. Но образ артистка дополнила весьма противоречивой деталью, которая и стала предметом осуждений интернет-пользователей. 

Поверх пиджака Валерия надела не совсем обычный бюстгальтер. Он состоит из множества камней и больше похож на верх от купальника. Певица, кажется, понимала, что это дополнение к наряду вызовет множество вопросов, поэтому решила заранее ответить любителям критиковать. 

"Срочно начинаем обсуждать аксессуар на пиджаке, а то давненько уму-разуму не учили", 

– отшутилась певица. 

В комментариях и правда начали обсуждать смелый наряд знаменитости. 

"А можно и на джинсы – бикини", "И эта срамота аксессуар? Как будто бы верх купальника в спешке, во тьме прям на пиджак одели", "Ну... Если честно, некрасиво. Следуя за модой, себя не изуродуй", "Торопилась, не туда надела", "Это новая мода? Что у вас с нарядом?"

– недоумевали пользователи Сети. 

Однако нашлись и те, кто похвалили Валерию за смелость и талант тонко чувствовать последние тенденции. Поклонники отметили, что артистка выглядит свежо и модно, а злопыхателям посоветовали поучиться у певицы умению одеваться. 

Ранее Валерия высказалась о скандале вокруг обвинений Елены Прокловой. По мнению знаменитости, актриса должна была рассказывать о случившемся тогда, 50 лет назад. Сейчас же, считает певица, смысла в этом никакого нет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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