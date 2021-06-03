Артист направился прямиком в аэропорт

Сергей Шнуров, похоже, скоро станет папой. В Сети появилась информация, что экс-солист группы "Ленинград" сорвался с вечеринки ПМЭФ, потому что его жена, Ольга Абрамова, рожает.

Еще за час до этого артист, который ранее презентовал свой новый проект "Зоя", зажигал в ресторане Royal Beach на Крестовском острове, однако позже был вынужден покинуть мероприятие, уточняет Общественная служба новостей.

Светская львица, кстати, находится в Москве, поэтому с мероприятия музыкант поехал сразу в аэропорт "Пулково", пишет "Пятый канал".

Напомним, что с четвертой супругой Шнуров вместе с 2018 года. В декабре прошлого года музыкант сообщил, что они ждут ребенка. Для артиста малыш станет третьим ребенком, а для его молодой жены – первенцем.

Создатель "Ленинграда" был женат 4 раза. С Еленой Мозговой, которая известна публике под именем Матильда, Сергей расстался в августе 2019 года, а уже осенью оформил отношения с Абрамовой.

Ранее менее Ксенией Собчак и Шнуровым произошел конфликт. Артист посветил журналистке нелестное стихотворение. Светская львица ответила тем, что опубликовала длинный пост, рассказав общественности о предательстве музыканта. По словам телеведущей, ей было больно, когда он пропал.