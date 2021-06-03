Актер был добрым человеком, но общение с коллегами у него часто не складывалось

Александр-Панкратов Черный не скрывает, что очень горд тем, что на протяжении многих лет дружил с Евгением Моргуновым, которого зачастую считали злым человеком. Звезда картины "Где находится нофелет?" с этим не согласен, хотя и прекрасно понимает, конфликтовал артист часто.

Всесоюзная популярность пришла к Моргунову, когда он начал сотрудничать с Гайдаем. Евгений Александрович всегда умело своей известностью пользовался, чем порой очень раздражал Никулина и Вицина. Однако были и другие поводы для противоречий внутри именитой троицы.

Юрий Владимирович, например, говоря о коллеге, отмечал, что тот часто выискивает в людях свои недостатки и высмеивает их. Никулин понимал, что Моргунов делает это, поскольку он артист, однако с актером все равно общаться не желал.

Однажды даже произошел неприятный инцидент. Панкратов-Черный познакомил Бывалого с цирковым артистом.

"Евгений Александрович умудрился его обидеть всего одной фразой, вспомнив Никулина: "Да, я уже с одним клоуном снимался". Мой артист ответил: "Это вы больше на клоуна похожи",

– вспоминает друг Моргунова.

Возможно, причина таких резких выпадов – неудовлетворенность творчеством. Именно это, пожалуй, стало главным поводом для конфликтов внутри троицы. Известно, что Бывалому платили меньше, нежели исполнителям ролей Труса или Балбеса, пишет "Экспресс газета".

"Не думаю, что Моргунов скандалил с Гайдаем из-за пониженного гонорара",

– продолжил Панкратов-Черный, хотя и добавил, что артист всегда был экономным и прижимистым человеком.

Так или иначе, актер рад, что дружил со звездой "Кавказской пленницы", потому что он всегда умел удивлять и никогда не отказывался протянуть руку помощи.

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