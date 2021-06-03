Близкие бьют тревогу: экс-избранник Пугачевой Челобанов уже полгода не выходит на связь

Близкие бьют тревогу: экс-избранник Пугачевой Челобанов уже полгода не выходит на связь
Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
На звонки не отвечает и жена бывшего фаворита Примадонны

Более полугода ничего не слышно о Сергее Челобанове, который до этого был завсегдатаем всевозможных ток-шоу, давал интервью и на всю страну выяснял, является ли он отцом ребенка своей сожительницы. Однако еще зимой вся семья экс-возлюбленного Пугачевой переболела коронавирусом. С тех пор артист перестал выходить на связь. 

Тревогу забил музыкальный продюсер Алексей Мускатин, который часто защищает своего друга в передачах, где все осуждают пристрастие Челобанова к горячительным напиткам. 

По словам Мускатина, с зимы Сергей "ушел в глухую защиту", поэтому до него никто не может дозвониться. 

"Он сейчас живет со своей женой и сыном, до жены я также не смог дозвониться, как и до матери",

поделился продюсер с "Собеседником". 

Остается лишь надеется, что с Челобановым все хорошо, в противном случае, об этом бы уже стало известно. 

Напомним, что артист стал популярен во многом благодаря Аркадию Укупнику и Алле Пугачевой. Композитор познакомил Челобанова с Примадонной, у них завязался роман, который длился около 4 лет. 

Именно Алла Борисовна сделала его популярным, а об их дуэте вспоминают до сих пор. Однако с радаров Челобанов пропал так же быстро, как и появился. Причиной расставания стала свадьба Пугачевой и Филиппа Киркорова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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