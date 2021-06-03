"Папина копия": Распутина поделилась фотографией дочери-студентки

"Папина копия": Распутина поделилась фотографией дочери-студентки
Маша Распутина. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Девушка растет настоящей красавицей

Знаменитая певица Маша Распутина редко балует публику фотографиями своего семейства. В основном лента знаменитости посвящена ей самой. Однако накануне артистка все же разместила снимок со своей младшей наследницей Марией Захаровой. Фанаты были в восторге от внешности превратившегося в прекрасную девушку звездного ребенка.

Судя по всему, Маша Распутина решила провести вечер в компании Марии-младшей: родственницы отправилась в ресторан. Там исполнительница хита "Роза чайная" запечатлела свою 20-летнюю наследницу в то время, когда девушка ознакамливалась с меню.

Маша одета в стильное черное платье в белый горошек, пышные волосы девушки распущены, образ дополняют крупные сережки с жемчужинами. Яркий макияж добавил эффектности молодой наследнице.

Многочисленные подписчики 57-летней российской певицы отметили сходство наследницы с ее отцом продюсером Виктором Захаровым.

"Папина копия, ребенок любви", "У Вас очень красивая семья, Мария Николаевна!", "Ой, ну выросла, ну красотка! А глаза, эти глаза! Папины", "Прекрасная девочка! Очень красивая, эффектная, стильная", "Какая хорошенькая", "Ничего себе, какая красавица!", "Вот она, лучшая песня", "Ничего себе! Маша – краса наша!" – рассыпаются в комплиментах пользователи Сети.

Отметим, у Распутиной также есть старшая дочь Лидия. Девушка появилась в браке певицы с продюсером Владимиром Ермаковым. Из-за громкого развода мама с дочкой серьезно рассорились и сейчас практически не общаются.

К слову, недавно знаменитость разместила редкий снимок с любимым мужем. Счастливые супруги сфотографировались в роскошных интерьерах.

Ольга ФЕДОРОВА

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