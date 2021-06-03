Артисты оставили профессию по самым разным причинам

Далеко не всем актерам удается построить успешную карьеру, даже если они начинали сразу с главных ролей. Порой звезды отечественно кино гаснут так же быстро, как и зажглись. Причины для этого у каждого свои, но итог один – завершение актерской карьеры.

Юрий Макеев

Популярным Макеев стал благодаря сериалу "Простые истины", в котором он исполнил роль одиннадцатиклассника. По итогу она так и осталась самой яркой в его карьере. Актер еще некоторое время снимался в кино, однако в 2010 году завершил карьеру и вместе с семьей уехал в деревню, где открыл свой кулинарный театр.

Василий Степанов

Шанс заявить о себе Степанову подарил Федор Бондарчук, который утвердил артиста сразу на главную роль в картине "Обитаемый остров". Актер обзавелся армией поклонниц, которые говорили, что с его внешностью можно смело ехать покорять Голливуд. Но именно типаж Василия сыграл с ним злую шутку. Устав от однотипных ролей, Степанов покинул кино.

Сергей Стеблов

Когда актер дебютировал в киноленте "Глаза", всем стало понятно, что сын Евгения Стеблова не менее талантлив, чем его отец. Но позже выяснилось, что Сергей вовсе не хотел быть актером, на этом настояли его родители. Со временем он исполнил свою мечту – ушел в монастырь и посвятил себя духовной жизни.

Артем Артемьев

Съемки в "Татьянином дне" помогли Артемьеву завоевать любовь россиян. После этого Артема стали часто приглашать сняться в кино, иногда даже предлагали главные роли. По итогу артист устал играть "красивого, но коварного" мужчину, поэтому в 2012 году покончил с карьерой актера.

Михаил Филипчук

Обладателю детского "Оскара" за фильм "Вор" пророчили блестящую карьеру. Однако этого не случилось. Ставший известным еще в юном возрасте Филипчук еще сыграл в нескольких картинах, затем решил взять паузу. Только вот в кино он так больше не вернулся.