Телеведущий даже поставил женщине диагноз

Александр Васильев всегда старается быть очень деликатным и вежливым, но в очередном выпуске "Модного приговора" ведущий не выдержал и сорвался на участницу по имени Лариса.

Женщину на передачу привела дочь, которая хотела, чтобы ее мама начала одеваться скромнее и элегантнее. Девушка рассказала, что ее родительница любит кружева, обтягивающие мини-юбки и высокие ботфорты. Из-за этого наследнице даже было стыдно познакомить маму со своим молодым человеком.

Ведущие сразу же принялись убежать Ларису, которой "немного за 40", что ей следовало бы обновить гардероб, чтобы начать привлекать достойных мужчин. Только вот героиня выпуска неожиданно встала в позу и сказала, что ее все устраивает. Мол, она стройна и юна, поэтому хочет, чтобы ее достоинства все видели.

Раскритиковала Лариса и образы, подобранные народным стилистом. И телеведущие, и дочь в один голос твердили, что она так выглядит гораздо лучше, но женщину было не переубедить. В итоге Васильев не выдержал.

"У вас есть диагноз! Вы вульгарная и старомодная! И провинциальная!"

– взорвался историк моды.

Участницу шоу такие слова задели, поэтому она сказала, что больше не хочет ходить с Васильевым по подиуму. "А я вообще никогда не хотел!" – услышала женщина в ответ.

Ситуацию сгладила Эвелина Хромченко, которая сказала, что Лариса застряла в 90-х и, похоже, выбираться оттуда не собирается.

Ранее Александр Васильев рассказал, кем его хотели заменить в кресле "Модного приговора".