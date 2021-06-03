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В программу 74-го Каннского кинофестиваля были включены сразу три российских фильма.
В основном конкурсе будет показана новая картина Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". В секцию "Особый взгляд" попали работа "30 дней 30 ночей" Алексея Германа – младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, пишет Super.ru.
Кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. В прошлом году конкурс пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
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