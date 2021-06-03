Некоторые выступления вызвали у телеведущего смешанные чувства

Вот уже второй день в северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. Андрей Норкин, который тоже приехал на мероприятие, поделился своими впечатлениями от происходящего.

В первую очередь ведущий "Места встречи" заговорил о нашумевшем выступлении Дани Милохина. По словам журналиста, он "испытал чувство растерянности" от речи приглашенного гостя, хотя и смотрел его презентацию очень коротко.

Оценивая ситуацию в целом, Норкин назвал происходящее в Санкт-Петербурге попыткой произвести впечатление на зарубежных гостей. В первую очередь речь идет об американской делегации, которая в этом году стала самой многочисленной.

"Вероятно, этот форум стал попыткой показать вот такое как бы наше лицо. Что мы вовсе не такие там мракобесные, дремучие, с медведями и балалайками, а мы вполне себе отвечаем каким-то их представлениям о современном мире",

– поделился телеведущий своими мыслями с "Царьградом".

Но саму попытку эксперт назвал неумелой. Неизвестно, к каким в итоге выводам придут западные гости, однако, продолжил Норкин, есть вероятность, что Россия в скором времени об этом может пожалеть.

Говоря о попытках "подставить" Владимира Путина, медиаменеджер отметил, что не считает, что организаторы ПМЭФ преследуют такие цели.

Напомним, что вчера Даня Милохин и Ксения Собчак устроили на форуме необычный перфоманс. Телеведущая, блогер и другие именитые участники разлеглась прямо на полу, чтобы снять забавный ролик для социальных сетей.