Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Вот уже второй день в северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. Андрей Норкин, который тоже приехал на мероприятие, поделился своими впечатлениями от происходящего.
В первую очередь ведущий "Места встречи" заговорил о нашумевшем выступлении Дани Милохина. По словам журналиста, он "испытал чувство растерянности" от речи приглашенного гостя, хотя и смотрел его презентацию очень коротко.
Оценивая ситуацию в целом, Норкин назвал происходящее в Санкт-Петербурге попыткой произвести впечатление на зарубежных гостей. В первую очередь речь идет об американской делегации, которая в этом году стала самой многочисленной.
"Вероятно, этот форум стал попыткой показать вот такое как бы наше лицо. Что мы вовсе не такие там мракобесные, дремучие, с медведями и балалайками, а мы вполне себе отвечаем каким-то их представлениям о современном мире",
– поделился телеведущий своими мыслями с "Царьградом".
Но саму попытку эксперт назвал неумелой. Неизвестно, к каким в итоге выводам придут западные гости, однако, продолжил Норкин, есть вероятность, что Россия в скором времени об этом может пожалеть.
Говоря о попытках "подставить" Владимира Путина, медиаменеджер отметил, что не считает, что организаторы ПМЭФ преследуют такие цели.
Напомним, что вчера Даня Милохин и Ксения Собчак устроили на форуме необычный перфоманс. Телеведущая, блогер и другие именитые участники разлеглась прямо на полу, чтобы снять забавный ролик для социальных сетей.
Белорусский лидер не допустит политического влияния Москвы внутри Республики
Белорусская оппозиционерка попыталась без бумажки объяснить, чего хотят и куда стремятся ее соотечественники