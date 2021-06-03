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Зюзинский суд Москвы вынес решение по делу Алишера Моргенштерна. Рэпера признали виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Злонамеренный подтекст обнаружили в двух песнях артиста: "Розовое вино-2" и Family. Как передает телеканал "360", Моргенштерн считает себя невиновным и намерен обжаловать приговор.
Во время суда он заявлял, что фразы, в которых выявили пропаганду наркотических средств, принадлежат не ему. Адвокат артиста Сергей Жорин полагает, что Алишера осудили, поскольку в обществе возник подобный запрос, и, если бы не это дело, исполнителю бы предъявили обвинение по другому вопросу.
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