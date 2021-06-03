Актриса из "Каменской" серьезно пострадала во время похода в магазин

Актриса из "Каменской" серьезно пострадала во время похода в магазин
Кадр из сериала "Каменская-4" (2005)
У женщины диагностированы множественные переломы

Несколько дней назад Альбина Тиханова оказалась в больнице. В московское медучреждение артистка поступила с переломами обеих рук и правой ноги.

Как рассказал знакомый актрисы сериала "Каменская" Павел Алимов, инцидент произошел 30 мая. Когда Тиханова шла в магазин, она неожиданно рухнула на землю. Падение было крайне неудачным, из-за чего женщина получила серьезные травмы.

Соответствующая публикация появилась в аккаунте Алимова на "Фейсбук". Мужчина отметил, что Альбине Степановне наложили гипс. В пятницу, 4 июня, кинозвезду планируют выписывать. Здесь-то и возникли трудности.

"В нынешнем состоянии она не может себя обслуживать и срочно нуждается в сиделке", – объяснил Павел.

Знакомый Тихановой заявил, что у актрисы есть близкая подруга, которая вызвалась подобрать подходящую сиделку и проконтролировать ее работу. Однако главная проблема кроется в отсутствии денег на данную услугу.

Дело в том, что в последнее время 73-летняя Альбина Степановна не появляется в кино. Артистка живет на одну лишь пенсию, которая не покроет расходы на сиделку.

Алимов обратился ко всем неравнодушным с просьбой помочь Тихановой. Он оставил реквизиты, по которым можно совершить перевод средств.

В 1968 году актриса окончила Новосибирское театральное училище. После этого она устроилась на работу в местный театр "Красный факел".

В 70-х годах Тиханова перебралась в столицу. Долгое время Альбина Степановна трудилась в "Москонцерте". Там она выступала в качестве актрисы разговорного жанра.

Актриса снялась в таких сериалах, как "Московская сага", "Каменская-4", "Детективы", "Инспектор Купер", "Учитель в законе. Возвращение" и других. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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