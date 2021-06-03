Появились новые подробности об изчезновении экс-избранника Пугачевой Челобанова

Появились новые подробности об изчезновении экс-избранника Пугачевой Челобанова
Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Причин для беспокойства нет

В Сети активно обсуждают новость об исчезновении Сергея Челобанова. Композитор не выходит на связь несколько месяцев. Приятель бывшего возлюбленного Аллы Пугачевой Анатолий Борисов заверил, что с ним ничего страшного не произошло.

Музыкант поблагодарил поклонников Челобанова за заботу. Борисов призвал общественность перестать беспокоиться.

"Все в порядке, поводов нет для беспокойства", – заверил Анатолий.

Друг композитора отметил, что причина его пропажи кроется в "определенных человеческих обстоятельствах", передает "Пятый канал".

Впервые об исчезновении экс-фаворита Примадонны заговорил музыкальный продюсер Алексей Мускатин. Он заявил – с зимы никто не может дозвониться до Сергея.

Мускатин сообщил, что на данный момент Челобанов живет со своей женой и сыном. Однако попытки дозвониться до его супруги и матери тоже не увенчиваются успехом.

Алексей вспомнил – в конце зимы композитор подхватил коронавирус. Продюсер предположил, что болезнь могла привести к летальному исходу. Но тут же мужчина отогнал страшные мысли, придя к выводу, что родные музыканта обязательно сообщили бы о трагедии.

Напомним, Челобанов и Пугачева познакомились благодаря Аркадию Укупнику. Спустя некоторое время между ними закрутился роман. Пара состояла в отношениях примерно четыре года. Возлюбленные расстались из-за того, что на горизонте появился Филипп Киркоров. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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