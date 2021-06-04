Судьба 90 квадратных метров наконец определена

Судебные разбирательства Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске длятся, кажется, бесконечно. Однако по делу с квартирой наконец было вынесено решение. И в этом случае суд встал на сторону телеведущего.

Владимир и Ольга Фриске долго боролись за то, чтобы сохранить квартиру своей дочери такой, как она была еще при жизни артистки. Однако Шепелев решил, что хочет избавиться от доли своего сына Платона в роскошных апартаментах в сердце столицы.

Родители экс-солистки "Блестящих" пытались через суд запретить ему совершать какие-то сделки с недвижимостью сына. Мол, пусть Платон подрастет, а потом сам решает, что делать с квартирой матерью. Но, кажется, что такой сценарий маловероятен.

"В удовлетворении иска было отказано. Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке",

- рассказали StarHit в пресс-службе Хамовнического суда.

Примечательно, что на продаже квартиры в Шмитовском проезде Шепелев может получить порядка 8 миллионов рублей – это 1/3 от всей стоимости апартаментов, но при этом родные Фриске обладают приоритетным право на приобретение доли внука. Пойдут ли они на такой шаг – покажет время.

Ранее отец Фриске обвинил Шепелева в пропаже 20 миллионов. По словам мужчины, шоумен воспользовался слабостью и вывел крупную сумму со счета его дочери, когда она уже была больна.