После развода актер сразу разоткровенничался об увлечениях

Сергея Шакурова все знают как человека с непростым характером. Будучи профессионалом, он требует того же от коллег, способен говорить кому бы то ни было правду в глаза, какой бы она ни была, резко и подчас грубо, что не раз вызывало ссоры и конфликты в театре и на съемочной площадке. Так же крут знаменитый "механик Гаврилов" и в личной жизни, его принцип – не любишь, уходи.

Первый брак актера, в котором родился сын, развалился из-за его похождений на стороне. Однако экс-супруги сохранили теплые отношения, дружат, встречаются. Не сложился и второй брак, который все считали очень счастливым, ведь была там большая взаимная любовь.

Встреча Сергея Шакурова со студенткой Щукинского училища Татьяной Кочемасовой произошла на съемках. Вначале девушку смущало внимание столь взрослого мужчины: она была почти на 20 лет моложе.

Да и сложный характер Сергея Каюмовича не способствовал идиллии в отношениях. Юная актриса была не готова к совместной жизни с коллегой. они то встречались, то расставались.

Шакуров продолжал ухаживать и девушка влюбилась. Многие не советовали Корчемасовой выходить замуж за известного актера, говорили о его романах, но влюбленные поженились и были счастливы.

Молодая супруга научилась даже усмирять благоверного. Она вовремя переводила все в шутку, и они вместе хохотали. Оба великолепно танцевали и любили это делать, брали награды как лучшая в танцах пара.

Были и трудные моменты. Сам далеко не ангел, Шакуров оказался страшно ревнив. Жена также замечала влюбленные женские взгляды в его сторону.

Затем у пары родилась дочь Оля. Актер был на седьмом небе от счастья, особенно когда говорили о его схожести с наследницей.

Однако спустя десять лет супруги расстались почти врагами. И каждый из них заявил о неверности другого. Сначала Татьяна почувствовала измену мужа, потом и сама не стала соблюдать приличий.

Не успев развестись, Сергей Каюмович разоткровенничался о своих увлечениях. Его слова растиражировали в прессе, над дочкой стали посмеиваться в школе, показывая журналы с улыбающимся на фото актером.

Бывшая жена старалась успокоить девочку, говорила, что отец любит ее, покупала и дарила ей подарки, будто он прислал. Шакуров сперва даже виделся с дочкой, но это продолжалось недолго.

Как-то единственный раз Татьяна позвонила актеру и попросила навестить заболевшую Олю, но он , сославшись на занятость, отказался. И добавил, что насчет денег она может обратиться в суд, а ему дочка "не нужна".

Корчемасова дочке ничего не сказала и больше не связывалась с экс-супругом. Их наследница в 12 лет попросила себе фамилию и отчество отчима, который заботился о ней. Узнав об этом, Сергей Шакуров навсегда убрал из своей жизни некогда горячо любимых жену и дочь.

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