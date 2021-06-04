"Моя Галина Борисовна - другая": Дроздова высказалась о странном памятнике Волчек

"Моя Галина Борисовна - другая": Дроздова высказалась о странном памятнике Волчек
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Актриса постаралась быть максимально деликатной

Долгое время на могиле Галины Волчек был установлен только крест и фотография. Однако теперь там установили памятник, который, по мнению многих коллег худрука легендарного "Современника", выглядит немного странно. В стороне не осталась и Ольга Дроздова. 

Актриса, которая 32 года посвятила театру, сказала, что точно судить о монументе ей непросто, потому что воочию она его пока не видела. Но супруга Дмитрия Певцова подчеркнула, что уважает выбор сына Волчек. Мол, если он так видел свою маму, тогда какие могут быть вопросы. 

"С уважением отношусь к его выбору! В моей памяти, МОЯ Галина Борисовна – другая, и у каждого, кто ее знал, она своя", 

отметила Дроздова в разговоре с StarHit.

Поклонники, к слову, оказались менее тактичными. Фотографию памятника в Сети опубликовал Станислав Садальский, который поинтересовался, что пользователи думают на этот счет. 

В комментариях нелегко найти тех, кто оценил белую гранитную колонну с бюстом покойной артистки. Поклонники ужаснулись, что родные Волчек допустили этот "ужас". Мол, такой великой женщине можно было сделать и более достойный памятник. 

В итоге в Сети сошлись во мнении, что родственникам экс-худрука пришлось сэкономить из-за нехватки денег. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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