Как живет артист Алексей Янин после инсульта

Как живет артист Алексей Янин после инсульта
Алексей Янин. Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость пока не может обходиться без помощи окружающих

Красавчик-артист, любимчик миллионов телезрительниц Алексей Янин уже несколько лет прикован к инвалидной коляске. О том, как сейчас живет актер, рассказала его родительница Ольга.

Настоящей трагедией для семьи знаменитости стал инсульт, который внезапно разбил молодого, спортивного 32-летнего парня. Алексей впал в кому, а потом полностью потерял интерес к жизни.

Однако в последнее время Янин снова воспрял духом. Любовь окружающих помогла мужчине прийти в себя и начать активно заниматься реабилитацией. Раньше он мог есть только через трубочку, а теперь обедает самостоятельно. Также отнявшая левая нога постепенно приобретает чувствительность.

Инсульт нанес серьезный удар и по речевому аппарату звезды, однако сейчас его слова стали более разборчивыми. Мама артиста Ольга рассказала, что старается как можно больше общаться с сыном. Если что-то не удается разобрать с первого раза, она обязательно переспрашивает, а Алексей настойчиво ей повторяет.

Лучше всего артист чувствует себя во время визитов близких людей – друзей, а также любимой супруги дари Клюшниковой с наследником. Последние подробности из жизни звезды сериалов "Клуб" и "Универ" опубликовали представители благотворительного фонда "Правмир".

Ольга ФЕДОРОВА

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