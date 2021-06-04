Знаменитость пока не может обходиться без помощи окружающих

Красавчик-артист, любимчик миллионов телезрительниц Алексей Янин уже несколько лет прикован к инвалидной коляске. О том, как сейчас живет актер, рассказала его родительница Ольга.



Настоящей трагедией для семьи знаменитости стал инсульт, который внезапно разбил молодого, спортивного 32-летнего парня. Алексей впал в кому, а потом полностью потерял интерес к жизни.

Однако в последнее время Янин снова воспрял духом. Любовь окружающих помогла мужчине прийти в себя и начать активно заниматься реабилитацией. Раньше он мог есть только через трубочку, а теперь обедает самостоятельно. Также отнявшая левая нога постепенно приобретает чувствительность.

Инсульт нанес серьезный удар и по речевому аппарату звезды, однако сейчас его слова стали более разборчивыми. Мама артиста Ольга рассказала, что старается как можно больше общаться с сыном. Если что-то не удается разобрать с первого раза, она обязательно переспрашивает, а Алексей настойчиво ей повторяет.

Лучше всего артист чувствует себя во время визитов близких людей – друзей, а также любимой супруги дари Клюшниковой с наследником. Последние подробности из жизни звезды сериалов "Клуб" и "Универ" опубликовали представители благотворительного фонда "Правмир".