Беременная Меган Маркл собралась в Лондон

Беременная Меган Маркл собралась в Лондон
Меган Маркл. Фото: ALPR/AdMedia/www.globallookpress.com
Герцог и герцогиня Сассекские не смогут пропустить важное семейное торжество

Казалось, что принц Гарри и Меган Маркл сделали все, чтобы дорога в Букингемский дворец для них была закрыта: начиная скандальным интервью Опре Уинфри и заканчивая бесконечными обвинениями представителей королевской семьи чуть ли не во всех смертных грехах. Однако герцог и герцогиня Сассекские по-прежнему остаются желанными гостями в Великобритании. 

Да, возможно, отношение семьи к Гарри и его избраннице и изменилось, но на семейные праздники их все равно ждут. Так, инсайдер сообщил, что сама королева с нетерпением ждет, когда наконец увидит внука и правнучкой, которая должна появиться на свет уже скоро. 

В связи с этим Сассексов не оставили без приглашения на 70-летие Ее величества на троне в следующем году. 

"Конечно, приглашены, это семейное мероприятие!"

сообщил источник PageSix. 

Скорее всего, Меган и Гарри действительно смогут прилететь на платиновый юбилей Елизаветы. Тем более, что к тому моменту возлюбленная принца уже родит, поэтому не будет никаких противопоказаний для перелета. И, похоже, что предстоящее торжество станет первым случаем, когда пара вернется в Британию вместе.

Напомним, что на похороны принца Филиппа Гарри прилетел один, поскольку Маркл находилась на последних месяцах беременности, из-за этого врачи не разрешили ей лететь. 

Напомним, что после похорон своего дедушки рыжеволосый принц сравнил жизнь королевской семьи с зоопарком, отметив, что его жизнь во дворце была полна боли и страданий. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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