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Фигуристка Елена Радионова решила уйти из профессионального спорта. Такое заявление она сделала сегодня, 22 сентября.
По словам спортсменки, мысли о завершении карьеры посещали ее давно, но до сих пор она не могла решиться на такой серьезный шаг.
"Так мне все это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум",
– поделилась своими ощущениями Радионова после Кубка России в Йошкар-Оле. Она призналась в интервью РИА "Новости", что на тот момент была совершенно измотана.
Теперь же 21-летняя фигуристка официально объявила о своем решении. Она поблагодарила тренеров, хореографов и всех, кто с ней работал. По словам спортсменки, просто пришло время идти дальше, и у нее уже появились планы на будущее:
"Было классное время, но все не может быть вечным".
Радионова, по ее словам, не планирует быть тренером, но все же ее дальнейшая деятельность будет по-прежнему связана со спортом, передает Sport24.
На уход первой в истории двукратной чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию отреагировала заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она пожелала Радионовой достичь того, о чем она мечтает, и понадеялась увидеть ее еще раз на показательных выступлениях в Москве, пишет Sport24.
Фигуристка Алена Косторная, которой сейчас всего 17 лет, также задумывается об уходе из спорта. Спортсменка рассказала, чем планирует заниматься дальше.
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