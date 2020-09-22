"Мне пришлось": Плющенко уволил 17 тренеров из своей академии

"Мне пришлось": Плющенко уволил 17 тренеров из своей академии
Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший спортсмен обучает молодое поколение и намерен добиться самых высоких результатов

Российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о своей академии, в которой учит детей и подростков фигурному катанию. Сейчас трехкратный чемпион мира ведет три группы.

В тренерском штабе Плющенко, включая его самого, работают еще восемь человек и один хореограф. Академия нацелена на мировые результаты, поэтому в ее стенах постоянно сталкиваются с кадровой текучкой.

"За полтора года я уволил 17 человек.  Кто-то просто приходит заработать денег, но не желает показывать результаты. А кто-то лишен чувства ответственности – просто сидит на лавочке и ждет окончания тренировок. Такой подход меня категорически не устраивает. Были такие тренеры, которые пропускали тренировки. Поэтому мне пришлось уволить такое количество людей. Хотя среди них были действительно хорошие тренеры", – рассказал Плющенко.

Спортсмен добавил, что в его команде работают молодые специалисты – он принципиально придерживается такой позиции. Академия плотно сотрудничает с федерацией фигурного катания.

"К нам приходят действительно мощные специалисты, технари и судьи, которые наблюдают за спортсменами. Сам я обучаю три группы. Стою каждый день по восемь часов на льду. Хотя мне это нравится", – заявил фигурист.

Евгений уверен: его ученики подарят стране не одну золотую медаль. А Академия еще заявит о себе, повысив мировую планку фигурного катания.

"Только первые места. Стал вторым – уже проиграл", – заявил Плющенко в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно, что восьмилетняя фигуристка Арина Персегова отказалась от работы с Этери Тутберидзе, перейдя под руководство Плющенко.

Егор МАЛКОВ

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