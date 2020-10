Уругвайский нападающий ФК "Барселона" Луис Суарес распрощался со своими одноклубниками по команде в среду, 23 сентября. Проводы состоялись на клубной базе.

Как отмечает источник, не обошлось без проявлений эмоций: спортсмен ушел из базы со слезами на глазах.

В самое ближайшее время Суарес должен расторгнуть контракт с каталонским клубом, передает Goal.com. При этом срок действия соглашения действует до окончания еще одного сезона.

Ранее сообщалось, что спортсмен договорился о продолжении своей профессиональной карьеры в мадридском "Атлетико", где также будет выступать на позиции форварда.

Luis Suarez left Barcelona's training ground in tears today, with his move to Atletico Madrid expected to be completed tomorrow 😭



Farewell to a Barca legend 👋 pic.twitter.com/bbx1HrYmeW