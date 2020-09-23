Ушел в слезах: Суарес досрочно покинул "Барселону"

Ушел в слезах: Суарес досрочно покинул "Барселону"
Луис Суарес. Фото: Peter Schatz/augenklick/Peter Schatz / Pool/v/www.globallookpress.com
Латиноамериканский форвард расторгнет контракт в ближайшее время

Уругвайский нападающий ФК "Барселона" Луис Суарес распрощался со своими одноклубниками по команде в среду, 23 сентября. Проводы состоялись на клубной базе.

Как отмечает источник, не обошлось без проявлений эмоций: спортсмен ушел из базы со слезами на глазах.

В самое ближайшее время Суарес должен расторгнуть контракт с каталонским клубом, передает Goal.com. При этом срок действия соглашения действует до окончания еще одного сезона.

Ранее сообщалось, что спортсмен договорился о продолжении своей профессиональной карьеры в мадридском "Атлетико", где также будет выступать на позиции форварда.

Суарес играл в "Барселоне" с 2014 года, успев за это время стать четырехкратным победителем кубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Латиноамериканский спортсмен провел в каталонском клубе 283 матча, забив практически 200 мячей, сообщает РИА "Новости".

Эксперты Elo подготовили рейтинг лучших футболистов современности. В лидеры попал аргентинский нападающий Лионель Месси, который признан первым по количеству забитых мячей и результативных передач.

Ранее экс-полузащитник российской сборной Роман Широков ударил арбитра во время футбольного матча. Спортсмен не смог сдержать эмоций из-за судейского решения.

Егор МАЛКОВ

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