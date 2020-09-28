Умер заслуженный тренер СССР

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Тренер подмосковной сборной по гребле на байдарках и каноэ Яков Костюченко умер в Краснодаре. Об этом сообщили журналисты.
Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", причиной смерти заслуженного тренера СССР стал инсульт.
Костюченко вместе с коллегой создал Училище олимпийского резерва в Бронницах. Среди воспитанников тренера были многие олимпийские чемпионы. Сам Костюченко стал кавалером Олимпийского ордена, он больше 25 лет руководил Спорткомитетом Московской области.
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