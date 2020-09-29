Фигуристка поставила ультиматум организаторам передачи

Олимпийская чемпионка Алина Загитова категорически отказалась работать вместе с титулованной фигуристкой Евгенией Медведевой. Выяснилось, что именно Евгения могла стать второй ведущей шоу "Ледниковый период", однако этому воспротивилась ее давняя соперница. Об этом пишут СМИ.

По словам знакомого с ситуацией источника, когда организаторы популярного телешоу предложили на роль соведущей Медведеву, Загитова восприняла это в штыки. Спортсменка заявила, что не будет участвовать в передаче, если там появится Медведева. Продюсеры посчитали, что работать с Алиной будет проще, так как она, в отличие от Евгении, не выступает на соревнованиях – а значит, сможет уделить шоу больше времени, пишет издание "Бизнес Online".

Такая позиция Загитовой может показаться странной, ведь пару лет назад пиарщики всячески пытались развенчать укоренившийся в прессе образ вечного соперничества между двумя талантливыми фигуристками. В СМИ даже появилась фотография Загитовой, которую сделала по ее просьбе Медведева. Однако всплывшая информация говорит о том, что между спортсменками на самом деле сложные отношения.

Кстати, в конце лета стало известно, что Загитова поступила в престижный столичный вуз. И это при том, что результаты фигуристки на Едином государственном экзамене сложно назвать успешными.