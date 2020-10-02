России заплатили миллионы долларов за чемпионат по футболу

России заплатили миллионы долларов за чемпионат по футболу
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Изначально сумма была почти в два раза меньше

Российский футбольный союз получил $100 млн от Международной федерации футбола за проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

России заплатили деньги как хозяйке прошедшего мероприятия. Изначально сумма финансирования составляла $60 млн, однако после переговоров с ФИФА ее удалось увеличить до $100 миллионов, поведал Дюков во время видеообращения к делегатам союза.

По его словам, большая часть денег пойдет на строительство объектов инфраструктуры в российских регионах, в том числе - малоформатных манежей, передает "Интерфакс".

Напомним, что финал 21-го чемпионата мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мероприятия такого масштаба. Матчи состоялись в 11 городах нашей страны.

Ранее ФИФА объявила о новых правилах, по которым теперь будут проходить чемпионаты из-за пандемии коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

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