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Евгения Медведева не сможет выступить на втором этапе Кубка России. Эту печальную для фанатов фигурного катания новость сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.
Как пишет РИА "Новости", у спортсменки обострилась травма спины, вчера она посетила докторов. Медведевой предстоит лечь в клинику на дополнительный осмотр.
Второй этап Кубка России пройдет с 10 по 13 октября.
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