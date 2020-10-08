Фигуристка снялась с соревнования

Евгения Медведева не сможет выступить на втором этапе Кубка России. Эту печальную для фанатов фигурного катания новость сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Как пишет РИА "Новости", у спортсменки обострилась травма спины, вчера она посетила докторов. Медведевой предстоит лечь в клинику на дополнительный осмотр.

Второй этап Кубка России пройдет с 10 по 13 октября.