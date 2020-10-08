Медведеву госпитализируют из-за травмы

Фигуристка снялась с соревнования

Евгения Медведева не сможет выступить на втором этапе Кубка России. Эту печальную для фанатов фигурного катания новость сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган. 

Как пишет РИА "Новости", у спортсменки обострилась травма спины, вчера она посетила докторов. Медведевой предстоит лечь в клинику на дополнительный осмотр. 

Второй этап Кубка России пройдет с 10 по 13 октября. 

Полина ИВАНОВА

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