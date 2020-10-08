"Надеялась, что уколы помогут": Медведева рассказала о борьбе с недугом

"Надеялась, что уколы помогут": Медведева рассказала о борьбе с недугом
Евгения Медведева. Фото: Naoki Nishimura/AFLO/www.globallookpress.com
Фигуристка страдает от давней проблемы

Ранее стало известно, что Евгения Медведева отказалась участвовать во втором этапе Кубка России. Такое решение связано с травмой спины, последствия которой достаточно давно мучают фигуристку. Сейчас спортсменка находится в больнице. 

На своей инстаграм-странице Медведева сообщила, что с ней все в порядке. Серебряный призер зимних Олимпийских игр-2018 до последнего мечтала выступить на соревнованиях.

"Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно" – призналась расстроенная фигуристка.

Евгения попросила поклонников войти в ее положение. Также спортсменка поблагодарила всех за поддержку.

Медведева поспешила обнадежить своих болельщиков. Она пообещала, что постарается сделать все возможное и поскорее вернуться на лед.

"Все будет хорошо" – этими словами фигуристка завершила свое послание.

Напомним, ранее стало известно о том, что Евгения Медведева вернулась к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Фигуристка ушла от наставницы в 2018 году. Некоторое время Медведева работала с американским специалистом Брайаном Орсером.

Также появилась информация о том, что Алина Загитова отказалась работать с Медведевой. Выяснилось, что именно Евгения могла стать второй ведущей шоу "Ледниковый период", однако ее соперница воспротивилась этому. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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