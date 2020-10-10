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Бывший игрок "Спартака" Василий Кульков скончался сегодня, 10 октября. О смерти футболиста журналистам рассказала его жена Елена Махарадзе.
Сегодня врачи должны были провести плановую операцию – спортсмен страдал от онкологии. Умер бывший член сборной России по футболу в реанимации. Как стало известно "Чемпионату", недавно 54-летний Кульков переболел коронавирусом.
Футболист играл за "Спартак" с 1989 по 1997 гг. с небольшим перерывом, а в составе сборной России забил пять мячей. Летом прошлого года Кульков узнал о тяжелой болезни. Спортсмен перенес несколько операций, в том числе и по удалению пищевода.
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