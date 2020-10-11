Знаменитая фигуристка разочарована шоу

Ирина Роднина жестко высказалась о популярном проекте. Фигурное катание, где только один человек в паре – профессионал, она считает некачественным. Трехкратная олимпийская чемпионка недоумевает, почему должна "смотреть на самодеятельность".

При этом Роднина подчеркнула, что из двух зол надо выбирать меньшее. Она сравнила "Ледниковый период" с сериалом "Улицы разбитых фонарей", который пользовался огромным успехом у россиян, и заявила, что лучше уж шоу с фигурным катанием. Свое мнение она озвучила в беседе с изданием "Советский спорт".

О шоу "Ледниковый период" Роднина критически высказывается не впервые. Ранее она раскритиковала фигуристку Алину Загитову, которая дебютировала в качестве ведущей проекта.