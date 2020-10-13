Футболист изолировался

Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду подхватил COVID-19. Об этом сообщила Федерация футбола Португалии, передает "Интерфакс".

Спортсмен сдал положительный тест на инфекцию из Китая и теперь не сможет выйти на поле в матче Португалия – Швеция в рамках Лиги наций.

Болезнь Роналду протекает без симптомов, он изолирован от коллег.