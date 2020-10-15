Назван диагноз получившей травму спины Медведевой

Сможет ли спортсменка вернуться к выступлениям в скором времени, неизвестно

Неделю назад Евгения Медведева снялась с соревнований из-за обострения травмы спины. Сегодня стало известно, что именно случилось с фигуристкой. О точной проблеме спортсменки разузнали журналисты.

Врачи диагностировали звезде фигурного катания защемление позвоночника. При этом специалисты надеются, что операция не понадобится, передает "Московский комсомолец".

Сейчас Медведева активно лечится: плавает и занимается лечебной физкультурой. Однако как быстро она сможет восстановиться, пока неизвестно, сообщил гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган Sports.ru.

Из-за травмы Медведева пропустила второй этап Кубка России. Ранее о лечении рассказала сама фигуристка.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Надежду на решение проблемы с водой в Крыму развеяли ученые

В ближайшее время ликвидировать бедственное положение в регионе не получится

Танцующие президенты: Лукашенко в обнимку с Сердючкой и Ельцин-дирижер - самые яркие видео

Подвигаться под музыку любят даже первые лица мировых держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1014 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей