Сможет ли спортсменка вернуться к выступлениям в скором времени, неизвестно

Неделю назад Евгения Медведева снялась с соревнований из-за обострения травмы спины. Сегодня стало известно, что именно случилось с фигуристкой. О точной проблеме спортсменки разузнали журналисты.

Врачи диагностировали звезде фигурного катания защемление позвоночника. При этом специалисты надеются, что операция не понадобится, передает "Московский комсомолец".

Сейчас Медведева активно лечится: плавает и занимается лечебной физкультурой. Однако как быстро она сможет восстановиться, пока неизвестно, сообщил гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган Sports.ru.

Из-за травмы Медведева пропустила второй этап Кубка России. Ранее о лечении рассказала сама фигуристка.