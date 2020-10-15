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Неделю назад Евгения Медведева снялась с соревнований из-за обострения травмы спины. Сегодня стало известно, что именно случилось с фигуристкой. О точной проблеме спортсменки разузнали журналисты.
Врачи диагностировали звезде фигурного катания защемление позвоночника. При этом специалисты надеются, что операция не понадобится, передает "Московский комсомолец".
Сейчас Медведева активно лечится: плавает и занимается лечебной физкультурой. Однако как быстро она сможет восстановиться, пока неизвестно, сообщил гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган Sports.ru.
Из-за травмы Медведева пропустила второй этап Кубка России. Ранее о лечении рассказала сама фигуристка.
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