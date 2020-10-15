Умер советский чемпион

Спортсмену был 71 год

Сегодня, 15 октября, не стало чемпиона мира по водному поло Александра Родионова. Спортсмен ушел из жизни на 72-м году жизни. 

На официальном сайте Федерация водного поло России выразила соболезнования родственникам чемпиона. 

Александр Владимирович до последних дней продолжал работать комиссаром всероссийских соревнований и был членом Спортивно-технической комиссии ФВПР. 

Родионов выступал за московское "Динамо" и неоднократно становился чемпионом и  призером чемпионатов СССР. В составе советской сборной спортсмен завоевал золото чемпионата мира в 1975 году. 

Ранее стало известно о смерти футболиста "Спартака". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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