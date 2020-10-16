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Перенесенный из-за коронавируса матч ЕВРО-2020 может вовсе не приехать в Россию. УЕФА рассматривает возможность исключить несколько городов из списка проведения состязаний, в числе которых первым Санкт-Петербург.
Из-за конфликта в Нагорном Карабахе из списка может быть также исключен Баку. Под угрозой и Бильбао, где крайне плохо идут продажи билетов. О причинах, почему подумывают исключить российский город в организации не сообщили.
Как пишет МИР24, со ссылкой на британские СМИ, самый худший вариант развития событий – проведение чемпионата только в одной стране с использованием четырех стадионов.
Напомним, ЕВРО-2020 был перенесен на 2021 год с сохранением названия из-за пандемии коронавирусной инфекции. Всего участие в чемпионате должны были принять 12 стран.
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